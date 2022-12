Ein majestätisches Interview mit Schauspieler Jonas Friedrich Leonhardi Wenn ich König von Düsseldorf wär‘...

Jonas Friedrich Leonhardi ist umwerfend – in seiner anstregenden Doppelrolle als Prinz John (Bösewicht) und König Richard Löwenherz (Held) in dem Weihnachtsstück „Robin Hood“ des Düsseldorfer Schauspielhauses. Wie schafft man das? Träumt er von Prinz John? Kennt er die Texte aller Schauspielerinnen und Schauspieler inzwischen auswendig? Was erlebt er täglich auf und hinterder Bühne? Fragen über Fragen! Also Zeit für königliche Antworten des vielbeschäftigen Schauspielers.