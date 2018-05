Bmw-Preis : Renntag kämpft mit Konkurrenz-Veranstaltungen in der Stadt

Eine BMX-Show organisierten die Veranstalter für das Publikum. Andreas Schuster war einer der Biker, der den Parcours absolvierte. Foto: hans-jürgen bauer

Düsseldorf Die Düsseldorfer Pferderennbahn hat schon belebtere Tage erlebt als den vergangenen Samstag. Auch wenn einige Zuschauer zum BMW-Preis nach Grafenberg kamen, blieb die Gesamtmenge überschaubar. Das lag nicht zuletzt an der Konkurrenz aus London, wo Prinz Harry und Meghan Markle Hochzeit feierten, die wohl viele Düsseldorfer vor die Fernseher als an die Rennbahn zog. "Die Royals hätten sich ruhig mit uns absprechen können", sagte Günther Gudert, Geschäftsführer des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins, mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber auch die Jazz Rally, die parallel zum Pferdespektakel in der Innenstadt stattfand, sowie der Beginn der einwöchigen Pfingstferien taten ihr Übriges. Zumindest Jockeys kamen einige zur Rennbahn. So manches Rennen wurde sogar live im TV in Frankreich übertragen.

Für die Zuschauer in Grafenberg gab es dank guten Wetters sowie eines bunten Rahmenprogramms wie einer spektakulären BMX-Show eigentlich viele Gründe für einen Besuch auf dem Gelände. Zudem hat der Verein dort jüngst kräftig aufgerüstet: Um Zuschauern einen besseren Überblick über das Renngeschehen zu bieten, thront nun eine große Videowand über der Bahn, auf der Rennen von Anfang bis Ende verfolgt werden können. Nicht nur mit dem vielen Parallelangebot hat der Reitsport zu kämpfen gehabt am Wochenende, noch immer gibt es da dieses Klischees, der Sport sei nicht für Normalbürger. Ein Image, das längst nicht mehr der Wahrheit entspricht, sich aber nur langsam verändert. Nicht einmal im Café, wo sich üblicherweise die Prominenz an Renntagen tummelt, war Samstag viel los. Unter den wenigen bekannten Zuschauern fanden sich Eduard Fischer, Chef der BMW-Niederlassungen in NRW, sowie Fußballfunktionär Klaus Allofs, der mit einem eigenen Pferd beteiligt war. Aus sportlicher Sicht war der Renntag für Düsseldorf ein Erfolg. So setzte sich das Pferd Amazing Moon von der Düsseldorfer Trainerin Anja Kleffmann im vierten Rennen gegen die Konkurrenz durch.

(dans)