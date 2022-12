„Abgrund“ - So war der „Polizeiruf“ aus Brandenburg Schlaftabletten, eine Katastrophe und das Ende eines Kommissars

Worum es ging Eine Ingenieurin ist tot im Wald gefunden worden, sie arbeitete an einem Gutachten zur Bodenbeschaffenheit des ehemaligen Braunkohle-Abbaugebiets. Der neu geschaffene See soll nämlich Investitionen in den Ort Fehlow bringen. Kurzerhand quartieren sich die Kommissare Vincent Ross und Adam Raczek ein und arbeiten sich von Verdächtigem zu Verdächtigem. Dann taucht eine zweite Frauenleiche auf, und sie müssen in der Vergangenheit graben. Dabei stoßen sie auf mysteriöse Todesfälle, anscheinend ist ein Triebtäter in der Gegend unterwegs, der Frauen und Mädchen mit einer Plastiktüte erstickt. Die Drehbuchautoren Ralf Leuther und Peter Dommaschk präsentieren geschickt unterschiedliche Spuren, die es zu verfolgen gilt. Regisseur Stephan Rick gibt den beiden Hauptfiguren den Raum, um ihr Verhältnis zueinander auszutarieren.