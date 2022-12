Musik und Theater in Kamp-Lintfort So startet das Kulturjahr 2023

Mit einer Revue über die „wilden 20er Jahre“ eröffnet das Westfälische Landestheater das Kulturjahr 2023 in der Klosterstadt. Das Theater gastiert am 13. Januar, 20 Uhr, mit der musikalischen Produktion „Als gäb`s kein Morgen – Die wilden 20er-Jahre“ in der Stadthalle. Die musikalische Leitung hat Tankred Schleinschock inne. In der Revue geht es um das Jahrzehnt, das später als „The Roaring Twenties“ oder „Die goldenen Zwanziger“ in die Geschichte einging: „Eine brodelnde, kochende Zeitspanne, voller politischer Krisen. Das Kaiserreich war nach dem Ersten Weltkrieg zusammengebrochen, und die Moderne drang unaufhaltsam in alle Lebensbereiche ein. Die Gesellschaft hatte sich erstmals eine demokratische Verfassung gegeben, doch die ersten Gehversuche in eine bisher unbekannte Freiheit waren bedroht durch die Gewalt rechter Gruppen“, teilt das Theater mit.