Theater in Erkelenz für den guten Zweck Sieben auf einen Streich im Weihnachtsmärchen

Mit dem eigens für die Aufführungen in der gut besuchten Stadthalle komponierten Lied „Siebene auf einen Streich“, das von Königin-Darstellerin Hanna van Lück gesungen wurde, hatte das Ensemble aus der Erka-Stadt sein Publikum vorab eingestimmt auf eineinhalb Stunden Märchen-Vergnügen für den guten Zweck. Die Einnahmen werden der Kinderkrebshilfe in Ophoven zur Verfügung gestellt. Auch Bürgermeister Stephan Muckel ist begeisterter Märchen-Fan. Mit Ehefrau Kristina und Tochter Nora sah sich der Erkelenzer Verwaltungschef die fantasievolle Inszenierung an. Nach den gelungenen Aufführungen zog Produzent Roebers eine positive Bilanz. „Wir sind professionell ausgestattet mit Bühnenbau und Technik, aber die Schauspieler sind Amateure“, machte er deutlich. „Nach dem Stück ist vor dem Stück. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es im nächsten Jahr wieder einen Grimm-Klassiker bei uns zu sehen gibt.“ Das Anliegen des Ensembles: möglichst vielen Kindern den Besuch einer Theateraufführung zu ermöglichen, dabei Spenden zu sammeln für einen guten Zweck.