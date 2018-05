Ard-Serie : "Falk" arbeitet in Düsseldorf

Düsseldorf Bunte Socken sind das Markenzeichen des exzentrischen Anwalts Falk aus der gleichnamigen ARD-Serie. Und auch die Zigarette, die sich Fritz Karl als Falk immer wieder ansteckt - und das vor den schönsten Kulissen, die Düsseldorf zu bieten hat. Die ARD-Serie spielt nämlich in der Landeshauptstadt. Schon im Vorspann sind einige Bilder zu sehen: der Rheinturm etwa, der Hafen oder die Kniebrücke werden gezeigt. Aber auch in der Serie spaziert Falk, der nach der Pleite seines Restaurants wieder seinen alten Job als Anwalt aufnimmt, durch Düsseldorfer Gassen, in deren Hintergrund das blaue Riesenrad zu sehen ist, das im Winter auf dem Burgplatz steht.

Direkt in der ersten Folge verschlägt es Falk und seine Chefin zum Landtag zum Ministerpräsidenten, der heimlich Strapse trägt. Um seine Arbeit wieder komplett aufzunehmen, sucht Falk seine alte Assistentin Trulla auf und findet sie in der Abenddämmerung an der Rheinpromenade, wo sie - als eher mäßig talentierte Künstlerin - Porträtzeichnungen verkauft. Im Hintergrund befinden sich kaum Passanten, was eher untypisch für einen Abend in Düsseldorf ist, dafür aber zwei Straßenhändler - die im echten Leben auch eher selten auf der Promenade sind. Wahrscheinlich werden die aber fürs Drehbuch gebraucht, damit Trulla ihren ersten Auftritt herrlich schräg abschließen kann - mit einer Flucht vor dem Ordnungsamt in Richtung Rheinturm.









Aber nicht nur in den Kulissen ist Düsseldorf spürbar, auch in der Besetzung ist ein bekannter Düsseldorfer dabei. Moritz Führmann, der häufig auf der Bühne im Düsseldorfer Schauspielhaus steht, spielt in der Serie den überkorrekten Anwalt Blitz. Als Prinzipienreiter ist er der Gegenpol zu Falk und sorgt auch für einige Lacher. Die zweite Folge der Serie, die heute Abend ausgestrahlt wird, befindet sich schon in der Mediathek und auch hier wird Düsseldorf wieder zum Schauplatz. Falk soll der Tochter seiner Chefin ins Gewissen reden - und wo ginge das besser als mit einer warmen Waffel auf der beleuchteten Brücke im Medienhafen. Auch wenn viel in Köln gedreht wurde - die Außenszenen stammen doch aus der schönsten Stadt am Rhein.

Die zweite Folge "Nesthocker" der Serie "Falk" läuft heute Abend um 20.15 Uhr in der ARD.

(jur)