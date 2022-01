Düsseldorfer Plattform für Lebensprobleme : Darum gilt Diana Posner als eine Krisenkillerin

Düsseldorf An einem weinseligen Abend wurde Diana Posner klar, dass die Zeit reif ist für „reality bites“, eine Plattform für Menschen mit Lebensproblemen. Das Netzwerk ging 2021 an den Start und vermittelt Experten für viele schwierige Lebenslagen.

Lange Jahre war Diana Posner – Jahrgang 1975 – in der Modebranche tätig und auch in der Start-up-Szene erfolgreich. Vor drei Jahren gab es in ihrem Leben dann einen legendären „alles supi Abend“, wie sie am Sonntag im Talk mit Claudia Monréal bei Antenne Düsseldorf erzählte. In einem Gespräch mit Freunden hörte sie zunächst nur Geschichten darüber, wie toll das Leben sei. „Am Ende saßen alle weinend in der Runde und berichteten von den Tiefen in ihrem Leben.“