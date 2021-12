„Alle Lampen an“ in der Waldhausener Straße : Lichterfest mit neuem Namen am Start

Lichterfest mit neuem Namen am Start

„Alle Lampen an“ in der Waldhausener Straße

Mönchengladbach Nach einem Jahr Pause geht es mit dem beliebten Lichterfest weiter. Unter dem Namen „Alle Lampen an“ können sich Besucher am Mittwoch, 14. Dezember, durch die Altstadt futtern und Kultur genießen.

Nachdem das Lichterfest an der Waldhausener Straße aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr eine Zwangspause einlegen musste, haben sich die Akteure der Mönchengladbacher Altstadt in diesem Jahr wieder zusammengefunden. Unter dem neuen Namen „Alle Lampen an!“ wird das Fest am Mittwoch, 15. Dezember, ab 18 Uhr nachgeholt.