Neuer Job für Henkel-Top-Managerin : Simone Bagel-Trah wird Schirmherrin des Kinderschutzbundes

Düsseldorf Die Konzernmanagerin Simone Bagel-Trah wird neue Schirmherrin des Kinderschutzbunds Düsseldorf. Damit übernimmt die Aufsichtsratsvorsitzende und Vorsitzende des Gesellschafterausschusses des Henkel-Konzerns von Michael Becker, Intendant und künstlerischer Geschäftsführer der Tonhalle.

Der begleitete den Kinderschutzbund in den Jahren 2020 und 2021 als Schirmherr und unterstützte ihn bei verschiedenen Aktionen. Eine offizielle Übergabe des „Staffelstabes“ gab es anlässlich eines Konzertes in der Tonhalle im Grünen Gewölbe, das als Teil der Musikstätte für Empfänge genutzt wird. Die Düsseldorfer Symphoniker spielten unter der Leitung von Dirigent Adam Fischer Mendelssohns Schottische Sinfonie.

Becker war federführend dabei bei der Einweihung des Platzes der Kinderrechte, bei der Kampagne „Lass uns nicht hängen“, beim Tag der gewaltfreien Erziehung oder auch aktuell beim Festakt zur Staffelübergabe. Der offizielle Wechsel der Schirmherrschaft von Michael Becker auf Simone Bagel-Trah fand am Montag statt. „Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft und brauchen unsere Unterstützung – ohne Einschränkungen und aus ganzem Herzen. Daher freue ich mich sehr, den Kinderschutzbund unterstützen zu dürfen. Es gibt so viele Bereiche, in denen Kinder unsere Hilfe benötigen. Dazu möchte ich als Schirmherrin gern einen Beitrag leisten“, sagte Simone Bagel-Trah über ihre zukünftige Aufgabe.

Der Kinderschutzbund Düsseldorf freut sich über den prominenten Zuwachs seiner Unterstützerinnen und Unterstützer: „Wir sind mehr als stolz, Frau Bagel-Trah als Schirmherrin für uns gewonnen zu haben. Sie folgt damit auf Vera Geisel, René Heinersdorff, Josef Hinkel und Michael Becker, die uns seit 2015 im Wechsel als Schirmherrin und Schirmherren unterstützt haben“, so Hauke Duckwitz, Vorstandsvorsitzender des Kinderschutzbunds Düsseldorf. „Wir bedanken uns heute vor allem bei Michael Becker für seinen Einsatz in den vergangenen zwei Jahren. Obwohl die Tonhalle selbst unruhige Zeiten aufgrund der Corona-Pandemie durchstehen muss, hat er uns in vielerlei Hinsicht tatkräftig unterstützt.“ Was Bagel-Trah und der Kinderschutzbund Düsseldorf im Jahr 2022 gemeinsam auf die Beine stellen werden, wird zu Beginn des neuen Jahres mit allen Beteiligten im Detail vereinbart.