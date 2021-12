Zauberei oder Hellseherei in Düsseldorf? : Mentalist Thorsten Havener hält das Savoy in Atem

Der Mentalkünstler Thorsten Havener trat erneut im Savoy auf. Sein Programm heißt „Feuerproben“.Theater. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Schon oft war der Mentalkünstler Thorsten Havener in Düsseldorf. Erneut trat er nun am Savoy auf und ließ seine Gäste mit der Frage zurück: Handelt es sich nun um Gedankenlesen oder doch um Zauberei?

Seinen letzten Auftritt in diesem Jahr hatte der Zauberer, Bestseller-Autor und Mentalkünstler Thorsten Havener (49) mit seinem Tourprogramm „Feuerproben“ am Samstagabend im Savoy. Fast zwei Stunden lang zog er das Publikum im fast ausverkauften Saal in seinen Bann.

Sein Programm, mit dem er seit 2017 – bis auf Corona-Pausen – auf Tour ist, führt in die Köpfe der Zuschauer. In Live-Experimenten erlebten sie Havener als Gedankenleser. Ein Beispiel: Die Gäste im Saal sollten eine bewegende Frage aufschreiben, die Zettel wurden dann eingesammelt. Am Ende konnte Havener bei jeder gezogenen Person die Frage formulieren. Als es um bekannte Musikstücke ging, die er unter Mithilfe von drei Personen aus dem Publikum erraten sollte, tat er sich zunächst bei einem Lied schwer. Am Ende hatte Havener es dann aber: Es handelte sich um das Volkslied „Die Gedanken sind frei“.