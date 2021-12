Düsseldorfer Soap-Star ist endlich wieder clean : Mars Saibert singt über sein großes Glück

Mars Saibert mit seiner Ehefrau Nadine. Foto: Mars Saibert

Düsseldorf Einer Spirale aus Drogen entkam der Sänger. In der Adventszeit heiratete er seine Traumfrau. Und nun gab er eine Single raus, in der er sein Glück beschreibt.

Mars Saibert heißt eigentlich Marcel Richard, irgendwann nannten ihn alle nur noch Mars. Bekannt wurde er durch die Soap „Unter uns“. Er hat viele Talente, unter anderem kann er singen. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an seinen Auftritt in der Castingshow „The Voice of Germany“, als er gegen die Kandidatin Janina Beyerlein ausschied.

Die Erinnerungen daran, was in seinem 44 Jahre währenden Leben bislang schon alles passierte, sind nicht immer schön für ihn, wie er in einem Gespräch mit unserer Redaktion verrät. „Das Leben in vollen Zügen habe ich genossen und alles wieder verloren“, erzählt er. „Es war für mich eine Achterbahnfahrt; ich habe mich in Lebensgefahr gebracht. Ich befand mich in einer Spirale aus Alkohol, aber jetzt bin ich da raus und überglücklich.“

Einen neuen Song gab er gerade heraus: „Bis ans Ende der Welt“. Das sei eine Liebeserklärung an seine große Liebe Nadine, die er am 13. Dezember 2019 heiratete. „Meine Frau hat mich vor dem sicheren Tod gerettet“, gibt er unumwunden zu. Bei einem Cappuccino im Fitnessstudio habe es Klick gemacht. Und er will auch ein wenig abrechnen mit „König Alkohol“.

„Es war ein Leben auf der Überholspur, das ich führte. Die Probleme entstanden daraus.“ Therapien liegen hinter ihm, und heute hat Mars Saibert nicht nur seine große Liebe gefunden, eine kleine Tochter ist mittlerweile dazu gekommen. Und interessante Erkenntnisse: „Wenn du dich entscheidest, dass du nicht weiter saufen willst, dann fallen viele Leute weg. Der körperliche Entzug ist eine Sache, das ist unangenehm, aber war für mich machbar. Aber im Kopf muss es eben auch dieses Umdenken geben.“

Viel war es zeitweise für ihn: „Die Leute meinen immer, als Soap-Darsteller hast du einen easy Job, Das ist der unterschätzteste Beruf ever. Ich habe das sechs Jahre kontinuierlich gemacht, immer parallel Musik, dazu Party, und sicher habe ich nicht immer die richtigen Leute um mich herum gehabt.“

Der neue Song „Bis ans Ende der Welt“ ist seine ganz besondere Liebeserklärung an seine Frau. Sie begegneten sich, „als ich ganz unten war, sie gab mir die Kraft, mein Leben aufzuräumen“. In der Klinik während des Alkoholentzugs schrieb er den Song. „Bis ans Ende der Welt würd ich für Dich gehen“, das ist die Botschaft, die Mars Saibert in diesen Song gesteckt hat. Am 13. Dezember, ihrem Hochzeitstag, kam das Lied auf den Markt.