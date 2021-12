Gastbeitrag einer Düsseldorfer Psychologin : Geiz ist gruselig – nicht nur zur Weihnachtszeit!

Die Diplom-Psychologin Ga­briele Birnstein lebt und arbeitet seit 21 Jahren als Coach in Düsseldorf. Foto: Gabriele Birnstein

Düsseldorf Die Vorweihnachtszeit kann auch ein Fest der Besinnung und des Erkenntnisgewinnes sein. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Schenken und Großzügigkeit geht. Diese Zeit ist in den Augen der Psychologin Gabriele Birnstein auch ein willkommener Charaktertest.

Schenken oder spenden, das vermeiden die Geizkragen eher, denn sie geben nicht so gerne. Sehr auf sich selbst fixiert, geizen sie sogar mit ihrer Zeit und Zuneigung, wenn nichts dabei für sie herausspringt. Die schönste Charakterstudie dazu ist für mich die berühmte und vielfach verfilmte Weihnachtsgeschichte „A Christmas Carol“ von Charles Dickens von 1843: Der hartherzige, greise Geschäftsmann Ebenezer Scrooge wird eines Nachts von drei Geistern heimgesucht, die ihm sein mitleidloses, geiziges Verhalten spiegeln und ihm eine traurige, total vereinsamte Zukunft prophezeien. Das Happy End: Scrooge schämt sich und wandelt sich zum Wohltäter.

In der Realität ist der/die Geizige eher uneinsichtig und sogar empört, wenn Freunde sich abwenden, weil sie das kleinliche Benehmen nicht länger ertragen. Auch im Coaching habe ich immer wieder erlebt, dass Geiz nicht nur Freundschaften zerstört, sondern auch ein Beziehungskiller ist. Und Statistiken zufolge ist er bei 80 Prozent aller Frauen ein absolutes No-Go bei der Partnerwahl.

Geiz ist peinlich, ein Tabu-Thema und wird deshalb auch gerne mal als sportliche Schnäppchenjagd verharmlost. Angestachelt wird der Sparwahn auch durch die Werbung mit ihrem Dauerfeuer an „Sale, Sale, Sale“, „Drei-für-zwei-Parolen“, „Black Fridays“ und „Cyber Mondays“. Während im Christentum des Mittelalters der Geiz als eine der sieben Todsünden verachtet und verurteilt wurde, ist diese Unart fast zum Volkssport avanciert.

Psychologisch gesehen ist großer Geiz eine außer Kontrolle geratene Sparsamkeit, die auch zur Sucht ausarten kann. Eine Erklärung für die Entstehung liefert die Verhaltenspsychologie: Danach wird habgieriges, geiziges Verhalten in Kindheit und Jugend erlernt, von den Eltern gefördert oder einfach von ihnen kopiert. Eine andere Erklärung für krankhafte Sparsamkeit ist eine sehr entbehrungsreiche Kindheit, geprägt von Armut und Scham. „Nie wieder arm“, kann dann zum Mantra und Motor werden und manchmal auch späteren, sehr großen Reichtum begründen. Ein gesundes Selbstwertgefühl des Kindes als Basis für eine ausbalancierte Persönlichkeit kann sich so nicht entwickeln. Geiz und Gier sind damit auch Zeichen für einen Mangel an Zuneigung und Geborgenheit, der nicht mit Geld und Luxusgütern kompensiert werden kann.