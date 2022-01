Sternchenbewertung : Das sind die Stars des Jahres in Düsseldorf

Düsseldorf Im Leben läuft es doch immer auf die Frage hinaus: Und, wie war ich? Wir sagen es Ihnen, denn unsere Redaktion vergibt wieder viele Sternchen für die Düsseldorfer Stars des Jahres.

Wie so oft, wenn sich das Jahr dem Ende neigt, denkt man über die vergangenen 365 Tage nach. Dann kommt in der Düsseldorfer Lokalredaktion auch unweigerlich die Frage auf, wer hat eigentlich in den zurückliegenden zwölf Monaten besonders tolle Dinge in der Stadt geleistet – und bei wem gibt es noch Luft nach oben.