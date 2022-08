Beauty-Days in Düsseldorf : TV-Promis kommen zum Beauty-Event von Douglas

Düsseldorf In Namen der Schönheit – und der Gesundheit: Douglas veranstaltet ein zweitägiges, öffentliches Event mit Vorträgen, Talkrunden, Masterclasses und Workshops sowie Behandlungen. Neben Branchenexperten kommen auch Prominente.

Victoria Swarovski , Judith Williams und Nina Ruge kommen Anfang September nach Düsseldorf . Anlass ist der „Beauty + Health Summit“ von Douglas am 2. und 3. September im Hotel Kö59 auf der Königsallee . Die Veranstaltung richtet sich an Fachbesucher und Konsumenten. Die drei prominenten Frauen werden dabei sein, wenn das Unternehmen dieses Event mit Vorträgen, Talkrunden, Masterclasses und Workshops sowie Live-Behandlungen veranstaltet.

Gesundheit und Schönheit wachsen immer stärker zusammen – so die These von Douglas. Mehr als 30 Experten aus Medizinwissenschaften und der Schönheitsbranche gehören ebenfalls zum Line-up bei dem Treffen an der Königsallee. Sie wollen Einblicke geben in aktuelle und zukünftige Trends sowie Innovationen wie Slow-Aging (verlangsamtes Altern), Ästhetische Dermatologie und Chirurgie bis hin zu Haargesundheit, Zahnmedizin und Ernährung.