Redekunst in Wülfrath : Poetry Slammer Malte Küppers gibt Wissen in Workshops weiter

Poetry Slammer Malte Küppers gibt Wissen in Workshops weiter

Redekunst in Wülfrath

Poetry Slammer Malte Küppers wird den zweitägigen Workshop in Wülfrath leiten. Foto: Veranstalter

Wülfrath Das Netzwerk Gewaltprävention stellt extra ein Event für Jugendliche und Erwachsene auf die Beine. Neben dem Workshop gibt es auch einen Wettbewerb im Rahmen der Summer Church.

Der Workshop wird geleitet von Malte Küppers. Küppers ist seit 2016 auf den Poetry Slam-Bühnen des deutschsprachigen Raums aktiv und konnte in dieser Zeit schon mehrere Landesmeisterschaften bestreiten. Im Jahr 2021 hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Als gelernter Sozialarbeiter ist er im gesamten Ruhrgebiet für die Jugendförderung im Bereich Poetry Slam zuständig und hat jahrelange Erfahrung in der Workshopleitung.

Wer Interesse an dem zweitägigen Workshop hat, sollte sich die beiden Daten schon einmal notieren: 13. und 20. August, von 14 bis 18 Uhr im WIR-Haus, Wilhelmstraße 189. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Poetry Slam-Wettbewerb wird dann auf der Bühne der Summer Church an der Kulturkirche am Sonntag, 28. August, um 18 Uhr erfolgen. Moderiert wird der Poetry Slam vom bekannten Wülfrather Poetry Slammer Jan Schmidt. Für die musikalische Begleitung sorgt der Wülfrather Singer- und Songwriter Vinku.