Düsseldorfer Gastronomen-Tochter wählte die Kunst : Diese Jung-Dramaturgin hat Erfolg in der Schweiz

Zarah Mayer ist die Tochter der Ohme-Jupp-Chefs. Als Dramaturgin ist sie in der Schweiz erfolgreich. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Zarah Mayer wollte nicht wie die Eltern in die Gastronomie, sondern ans Theater. Die 27-Jährige ist in der Schweiz ausgesprochen erfolgreich. Sie kann sich aber vorstellen, irgendwann in ihre Heimatstadt zurückzukehren.

Von Nicole Esch

Zarah Mayer genießt es sichtlich, wieder in Düsseldorf zu sein. Auf einer Bank vor dem Ohme Jupp hat sie es sich gemütlich gemacht, grüßt Passanten und plaudert mit ihrer Familie. Fußball ist dabei ein wichtiges Thema. „Ich bin gerade zur richtigen Zeit zu Besuch nach Düsseldorf gekommen. Die Kirmes habe ich leider verpasst. Aber es war toll, das Halbfinale der Damen zusammen im Ohme Jupp zu schauen. In der Schweiz wäre das so nicht möglich gewesen“, sagt sie.

Die Schweiz ist seit sieben Jahren das Zuhause der Dramaturgin. „Als ich in Zürich mit dem Studium angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich dort mal hängen bleibe“, sagt sie mit einem Lachen. Die Schweiz sei aber ein gutes Land für Theaterschaffende. Es gebe viele Ressourcen, eine gute Infrastruktur, und als freischaffende Theatermacherin zu arbeiten, sei dort ebenfalls einfacher.

Info Das sind die Aufgaben eines Dramaturgen Dramaturgie Ein Dramaturg ist maßgeblich für die künstlerische Ausrichtung eines Theaters verantwortlich und stellt den Spielplan zusammen. Bei der Entwicklung der Stücke nimmt der Dramaturg die Position des Publikums ein. Er achtet darauf, dass das Stück verständlich ist und hat Spannungsbogen, Figurenentwicklung und Sprache im Blick. Bindeglied Zusätzlich geben Dramaturgen Einführungen, schreiben Ankündigungstexte und stellen Begleitmaterial zusammen. So sind sie Bindeglied zwischen Publikum und Theater.

Mayers Leidenschaft für das Theater wurde während ihrer Schulzeit geweckt. Da hat sie im Literaturkurs am Comenius-Gymnasium und auch in einem selbstorganisierten Projekt geschauspielert. Auch heute steht sie übrigens noch manchmal auf der Bühne. „Das macht mir immer noch Spaß. Aber ich bin keine Rampensau. Ich liebe es mehr, mich mit Theorien auseinanderzusetzen, Konzepte zu erstellen, Spielpläne zu konzipieren und theaterpädagogisch zu arbeiten. Da passt die Dramaturgie besser zu mir.“

Als sie in der Oberstufe war, zeigte ihr ihr Vater eine Anzeige des Düsseldorfer Schauspielhauses, das Jugendliche für ein Projekt zur EU-Politik suchte. „Da war ich gerade in einer Orientierungsphase. Ich wollte herausfinden, was ich nach dem Abi machen möchte. Also habe ich mitgemacht“, erinnert sich die 27-Jährige. Es folgten Regie-Hospitanzen am Schauspielhaus und ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur am Maxim Gorki Theater Berlin. Hier arbeitete Mayer theaterpädagogisch und stellte fest, dass das Theater weit mehr Arbeitsfelder bietet als die Klassiker Schauspiel und Regie. Die Erfahrung, dass Theater ein kollektiver Prozess ist und die unterschiedlichsten narrativen Möglichkeiten bietet, führte sie zu der Entscheidung, ihre Heimat zu verlassen und an der Zürcher Hochschule der Künste Dramaturgie zu studieren.

Für ihre Eltern, Birgit Mayer und Zeljko Marijancevic, die Inhaber des Ohme Jupp an der Ratinger Straße, sei es kein Problem gewesen, dass ihre Tochter nicht in die Gastronomie einsteigen wollte. „Ich glaube, sie waren sogar ganz froh, dass der Kelch an mir vorüber gegangen ist. Ich bin vielleicht ein wenig zu gutgläubig für ein so hartes Business“, sagt der Fußball-Fan. Allerdings seien Gastronomie und Theater auch gar nicht so weit voneinander entfernt, findet die 27-Jährige.

„Ich bin immer noch eine Gastgeberin.“ In beiden Bereichen gehe es viel um Psychologie. Was möchten die Gäste oder das Publikum und wie geht man mit den Theaterschaffenden um? Wie können beide Welten sich austauschen? „Und die harte Arbeitsmoral, die ich aus der Gastro kenne, kommt mir hier sehr zugute. Vielleicht mache ich ja mal eine Theaterkantine auf, dann kann ich beides verbinden.“

Geld oder Prestige könne man als Theaterschaffender nicht gerade gewinnen, gibt Mayer zu. Aber das sei ihr auch nicht wichtig. „Ich liebe das Theater einfach, weil es so flüchtig ist. Und es liegt eine große Kraft darin, gemeinsam einen Moment zu erschaffen, den man nicht festhalten kann. Man muss dabei gewesen sein, um das Gefühl zu erleben.“

Ob sie dauerhaft als Dramaturgin arbeiten möchte, kann sie noch nicht sagen. Die junge Frau kann sich auch vorstellen, selber künstlerische und wissenschaftliche Texte zu schreiben. Als Autorin könnte Mayer ihre Liebe zu Erzählungen ausleben und für sie wichtige Themen wie Feminismus, Klassismus oder auch Anti-Rassismus auf Papier und Bühne bringen. „Das sollen nicht einfach nur Themen bleiben. Es geht um Geschichten, Personen, Empathie und auch eigene Lebensrealitäten.“

Ab September wird Mayer im Roxy, einem Theater in Birsfelden bei Basel, als Dramaturgin arbeiten. Eine Aufgabe, auf die sie sich schon sehr freut, weil sie dort viel mit Nachwuchskünstlern zu tun haben wird. „Das Theater ist eine tolle Plattform für Jugendliche und junge Erwachsene. Hier kann man lernen, sich selbst und auch politische und gesellschaftliche Themen zu reflektieren“, sagt sie. Dabei schließt sie nicht aus, irgendwann wieder nach Düsseldorf zu ziehen und hier zu arbeiten.