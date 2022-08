Fast-Food-Kette in Düsseldorf wartet auch Möbel : Die Mc-Donald’s-Terrasse ist noch in China

Düsseldorf Das Schnellrestaurant in der Altstadt wollte schon längst mit seiner Außengastronomie starten. Allgemeinen Lieferengpässen ist es geschuldet, dass am neuen Standort bislang nur drinnen gegessen wird.

Am 19. Juli hatte der Unternehmer das Schnellrestaurant an der Bolkerstraße neben dem Schumacher wiedereröffnet. Auch Konkurrent Burger King ist in Rufnähe. Viele Jahrzehnte war der Altstadt-Ableger der berühmten amerikanischen Fast-Food-Kette nur 120 Meter entfernt am Bolker Stern – dort auch schon mit Terrasse. 32 Sitzplätze und acht Tische soll es zunächst am neuen Standort für die Fans von Pommes und Burgern geben. Personell seien sie zwar gut aufgestellt, „doch gute Leute können wir immer gebrauchen“, sagt Ehefrau Gül Fischer, die in den insgesamt vier Mc-Donald’s-Filialen in Düsseldorf für die Arbeitskräfte zuständig ist. Die 35 Mitarbeiter wurden übernommen, gut 50 seien am neuen Altstadt-Standort hinzugekommen. „Wir sind viele Wege gegangen, um Leute zu finden“, sagt sie.