Aktion für Düsseldorfer Erstklässler : Lilou-Paris-Store freut sich über Kinder zum Schulstart

Düsseldorf Es ist wieder i-Dötzchen-Zeit. Am Dienstag geht es wieder los mit dem Ernst des Lebens. Und Juwelierin Petra Vogel hat sich etwas Besonderes überlegt.

(bpa) Der Schulstart am Donnerstag ist für die Erstklässler ein aufregender Neuanfang, das weiß auch Petra Vogel, Geschäftsführerin von Lilou Paris in der Carlstadt. Für die I-Dötzchen hat sie sich deshalb etwas Besonderes überlegt: Noch bis 15. August dürfen sich die ersten 20 Schulanfänger, die in den Düsseldorfer Lilou-Store im Haus Grabenstraße 8 kommen, über ein farbiges Schnurband mit Glücksbringer sowie über eine kleine Schultüte mit Süßigkeiten freuen. „Wir haben uns viel Mühe gegeben und wünschen allen Düsseldorfer Kinder einen guten Einstieg ins nächste Schuljahr. Und besonders wünschen wir das natürlich denen, die eingeschult werden“, sagt Vogel, die auch selbst Mutter ist.

Im Februar vor acht Jahren eröffnete Petra Vogel ihren „Lilou Paris“-Store (ein französisch-polnisches Unternehmen) an der Grabenstraße. Und sie freut sich jetzt auf Neuzugänge an der Meile in der Carlstadt, an der es zwischenzeitlich ein klein wenig einsam geworden war, wie sie sagt. „Viele Geschäfte zogen weg, doch nun siedelt sich zum Beispiel ein weiteres tolles Modegeschäft an“, sagt Vogel. „Das ist für uns alle gut.“