Musik-Konferenz in Düsseldorf : Rudi Esch und Sex-Pistols-Gründer Glen Matlock

Düsseldorf Rudi Esch ist ein Mann mit vielen Eigenschaften: Er ist Musiker, Berater und Autor, und er veranstaltet einmal jährlich eine Konferenz zu elektronischer Musik. Es kann auch mal Punk sein, britischer Punk – wie am heutigen Samstag (26. Oktober) im Haus der Universität. Star-Gast ist Sex-Pistols-Grüdner Glen Matlock.

Der britische Bassist Glen Matlock ist Gründungsmitglied der Sex Pistols und schrieb die Musik der drei Hitsingles der Band: „Anarchy in the U.K.“, „God Save the Queen“ und „Pretty Vacant“. Dass er schon 1977 die Sex Pistols verließ, tut seinem Nimbus keinen Abbruch. Am Freitagnachmittag flog er von London nach Düsseldorf ein und traf sich mit unserer Redaktion in der City. Am heutigen Samstag ist der 63-Jährige einer der Star-Gäste von Musiker („Die Krupps“) Rudi Esch. Der schrieb das Buch „Electri_Citi“ über die Anfänge der elektronischen Musik. Die Konferenz dazu findet ab 15 Uhr im Haus der Universität am Schadowplatz statt. Schon mehrere Male war Matlock in Düsseldorf, er spielte sogar schon im Haus der Jugend. Kontakt zur legendären Düsseldorfer Punkszene hat er auch. „Vom Ritchie von den Toten Hosen will auch zu Rudis Konferenz kommen“, sagt er. Düsseldorf hätte die kraftvolle Ausstrahlung einer Metropole. Im Plattenladen A & O in den Schadow Arkaden gibt er Samstag um 18 Uhr Autogramme.