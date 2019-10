Comedian in Düsseldorf : Heiser vor Lachen bei Johann König

Der Komiker Johann König tritt am Donnerstag mit seinem „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ in der Tonhalle auf. . Foto: Boris Breuer

Düsseldorf Johann König steht mitten im Leben: Er hat drei Kinder gezeugt, zwei Bäume gepflanzt und ein Haus gebaut. Die nächsten Aufgaben drängen sich also quasi auf. „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ ist der Titel seines neuen Programms, mit dem er am Donnerstag in der Tonhalle auftritt, und überhaupt hat er zu Düsseldorf eine ganz besondere Beziehung.

Der Kölner Comedian Johann König tourt mit seinem neuen Programm quer durch die Republik. Am Donnerstag macht er in der Tonhalle Zwischenstopp. Die Themen, mit denen er die Lachmuskeln seines Publikums fordert, reichen vom Klimawandel über Waldspaziergänge bis hin zum Aktienmarkt. Dringende Fragen, die sich der 50-jährige Komiker stellt: Was ist besser – Kinder, die aus Umweltgründen auf die Schule verzichten, oder Eltern, die aus Umweltgründen auf Kinder verzichten? Oder: Welche Auswirkungen auf den globalen Aktienmarkt hätte es, wenn alle Menschen gleich wären und man die Begriffe Konsum und Moral tauscht?

Er sei ja eher ein scheuer Typ, sagt Johann König über sich selbst. Und verstehe auch nicht so genau, dass er sich immer wieder auf die Bühne stelle. „Ich bin in den Job einfach so reingerutscht“, sinniert er. „Und ich weiß auch manchmal gar nicht, warum die Leute lachen. Aber wenn sie lachen, ist es das Schönste, das es gibt.“ Der dreifache Familienvater liebt es, auf der Bühne zu stehen. Rund 200 Stunden trete er im Jahr live vor Publikum auf. In Düsseldorf mache es ihm besonders Spaß, die Leute mit seinen lang gezogenen und gestammelten Sätzen, die auch schon mal abrupt enden, zu erheitern. „Ich habe mich bei einem meiner Auftritte in Düsseldorf sogar schon mal über Köln lustig gemacht, da war vielleicht was los“, sagt er in seiner typischen unaufgeregten Art, bei der man als Zuschauer immer ein wenig rätselt, ob es sich um einen kalkulierten Witz handelt oder eben nicht. So auch bei einer anderen Anekdote: „Ich mag die Toten Hosen, war früher als Jugendlicher oft auf deren Konzerten. Einmal, bei einem Auftritt der Hosen bei der 1-Live-Krone, ist Campino ins Publikum gesprungen, und ich habe versucht, seinen Turnschuh auszuziehen, so als Trophäe. Hat aber nicht geklappt.“ Auf Konzerte der Toten Hosen gehe er nach wie vor. „Aber nicht mehr im Kessel mit so vielen anderen, ich bin ja jetzt auch älter“, erzählt er schmunzelnd, „habe Rücken und Ohren“.