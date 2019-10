Love-Story in Düsseldorf : Provinzial-Chef Fedlmeier heiratet eine Familie

Düsseldorf Nach der Mega-Karriere nun die große Liebe: Provinzial-Chef Patric Fedlmeier und Angela Feldhaus sind ein Paar, er hat eine Familie und beide große Pläne. Und es gibt Dinge, die selbst ein Top-Manager von Kindern lernen kann.

Alles begann mit einem großen Strauß orangefarbener Tulpen. Zum ersten Date mit „seiner“ Liebsten wollte Provinzial-Chef Patric Fedlmeier (52) noch keine roten Rosen mitbringen. „Das wäre zu viel gewesen beim ersten Treffen, und weiße Rosen hätten auch nicht gepasst, die erinnern an Beerdigung.“ Also ließ er sich einen üppigen Strauß mit orangefarbenen Blumen binden. Volltreffer. Angela Feldhaus war beeindruckt von dieser „liebenswerten Geste“, und er war beeindruckt von dieser „liebenswerten Frau“. Die Lovestory nahm ihren Lauf. Das war vor zwei Jahren. „Gut ein Jahr führten wir eine nervige Wochenendbeziehung“, sagt die 48-Jährige. Dann zog es sie zu Fedlmeier nach Düsseldorf. Das brachte auch einen beruflichen Schnitt mit sich, denn ihre beiden in Bottrop erfolgreich aufgebauten Kindertagesstätten namens Wichtelstube übergab sie in vertrauensvolle Hände und baute in Düsseldorf eine neue Einrichtung nach dem gleichen Prinzip auf. Die Weichen sind gut gestellt: In dem als „Weiße Siedlung“ in Golzheim bekannten Areal schuf Fedlmeier für sich, Angie und sein 20-jähriges „Bonuskind“ Niklas ein neues Heim. Das Kellergeschoss wurde für Tausende von Euro umgebaut und verschiedene Wohlfühloasen für die Kinder konzipiert. Mit fünf Kindern in der Tagespflege startete Angie in ihrer Düsseldorfer Villa Wichtel. Eine weitere Dependance ist nicht ausgeschlossen, könnte ab August 2020 dazukommen. Immer dabei ist der Golden Retriever Sunny, der als acht Wochen alter Welpe zu Angie stieß und zuvor eine Spezialausbildung bei Doc Solution durchlief. „Der Hund ist glücklich, wenn sein Rudel dabei ist, und die Kinder sind ganz vernarrt in ihren treuen und kuscheligen Begleiter. So ein Hund tut der Seele von Kindern sehr gut und übrigens auch deren Immunsystem“, sagt Feldhaus.