Kampf gegen Krebs in Düsseldorf : Bewegende Schicksale beim Cocktail in Pink

Düsseldorf Fast 20 Jahre ist es her, dass der Verein Zebra zur Förderung der Senologie/Brustklinik ins Leben gerufen wurde. Leiterin Ingrid Resch ist unermüdlich dabei, für Hilfe und Aufklärung zu sorgen. Beim aktuellen Cocktail in Pink berichteten zwei Frauen von ihrer Angst vor der Diagnose.

Sie ist Anfang 70 und sieht fantastisch aus. Das pinkfarbene Kleid am Mittwochnachmittag im Steigenberger Parkhotel unterstrich ihren zarten Teint. Dabei hat Marie T., die ihren Nachnamen lieber nicht nennen möchte, die Hölle hinter sich. „Mein Mann und ich waren in Argentinien bei Freunden, das war 2009, da fiel mir auf, dass ich etwas Sonderbares in der rechten Brust hatte, etwas, das nässte. Ich kaufte haufenweise Pflaster, ich war eine Zeit lang der beste Kunde in der Apotheke.“ Irgendwann kam keine durchsichtige Flüssigkeit mehr aus der Brust, sondern Blut, Zeit zum Handeln. Ingrid Resch, die als Vorsitzende des Vereins Zebra zur Förderung der Senologie/Brustklinik erneut zum Cocktail in Pink geladen hatte, half bei der Vermittlung zu Top-Medizinern. „Als ich die Nachricht bekam, dass ich Brustkrebs habe, da war ich einfach nur geschockt, für mich brach eine Welt zusammen, ich hatte Todesangst. Bei einer Operation wurde ihr die komplette Brust weggenommen und anschließend mit einem Implantat wieder aufgebaut. „Durch meine Behandlung bin ich heute geheilt, und ich habe auch keine Angst mehr in meinem Alter, was kommt, das kommt.“