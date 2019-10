Karneval in Düsseldorf : Blau-Weiss-Orden von Rita McBride

Karneval in Düsseldorf

Rita McBride ist Künstlerin und lehrt an der Kunstakademie. Foto: Sebastian Drueen

Düsseldorf Am 31. Oktober stellt die Prinzengarde Blau-Weiss ihren neuen Sessionsorden vor, mit dem sie ihre bundesweit einmalige Kunstedition erweitert. Für die Gestaltung des Ordens konnte sie erneut eine außergewöhnliche Künstlerin gewinnen: die in Düsseldorf lebende Bildhauerin und Installationskünstlerin Rita McBride.

Bei der Umsetzung ihres neuen Karnevalsordens setzt die Prinzengarde Blau-Weiss wieder auf eine Frau. Rita McBride wird ihn entwerfen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Die Jecken bitten jedes Jahr einen anderen Künstler, ihren Orden zu gestalten. Mitgemacht haben bislang unter anderen Top-Künstler wie Markus Lüpertz, Heinz Mack, Günther Uecker, Tony Cragg, Thomas Ruff und zuvor Katharina Sieverding.

Wie der kleine, rautenförmige Orden gestaltet wird, ist Sache der Künstler. Es gibt eine Ausführung für Frauen und eine etwas größere für Herren. McBride ist eigentlich für großformatige Arbeiten bekannt. Die US-Amerikanerin (Jahrgang 1960) ist Bildhauerin und Installationskünstlerin und lehrt an der Düsseldorfer Kunstakademie, die sie von 2013 bis 2017 auch leitete. Ihr vielschichtiges Werk wird seit Ende der 1980er Jahre in weltweiten Ausstellungen präsentiert. Vorgestellt wird der neue Karnevalsorden am 31. Oktober.