Sieben Enkelkinder sind ihr Glück : Irmgard Tillmanns aus Schiefbahn wird 90 Jahre alt

Irmgard Tillmanns feiert am 23. Mai ihren 90. Geburtstag. Ihr Mann Rudi, der vor drei Jahren starb, schrieb unter anderem das Buch „Ich bin ein Schiefbahner Junge“. Auf einem Kegelausflug an die Mosel hatte er einst seine Irmgard kennengelernt. Mit dem „Schiefbahner Jungen“ war sie 62 Jahre lang glücklich verheiratet. „Wir hatten eine Gastronomie und die Familie von Rudi auch – das passte“, erzählt sie. Dass sie statt Wein in Bruttig bei Cochem bald Bier in der Gaststätte „Zum alten Brauhaus“, wo heute die Stadtbücherei ist, ausschenken sollte, war für sie kein Problem. „Irmchen“, wie sie nicht nur in ihrer Familie genannt wird, hat vier Kinder; zwei leben in Mönchengladbach, zwei in Köln. Dazu kommen sieben Enkelkinder. Die Jubilarin ist noch fit. Mit dem Rucksack läuft sie von ihrem Haus am Wallgraben zum Einkaufen. Ihre Fitness betrachtet sie als Lohn dafür, dass sie immer viel Sport getrieben hat. Sie half nach der höheren Handelsschule im Gastronomiebetrieb ihrer Eltern. Zweimal war sie in ihrer Heimat Weinkönigin, aber mit ihrem Rudi das Schiefbahner Schützenkönigspaar zu bilden, lehnte sie ab. Als Witwe gab sie schnell den Plan auf, das Haus gegen eine Wohnung zu tauschen: Die Jubilarin genießt den großen Garten, dank ihrer Kinder und Enkel ist sie auch nicht allein. Irmgard Tillmanns fährt noch Auto, jedes Jahr besucht sie in Bruttig ihren Bruder und ihre Schwester. Ja, in Schiefbahn sei sie einst sehr gut aufgenommen worden, sagt sie – mit einer kleinen Einschränkung: „Die Frauen wollten, dass der Rudi ein Schiefbahner Mädchen heiratet.“