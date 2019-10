Festival in Düsseldorf : Kosmopolitisches Flair beim „Tag der Vielfalt“

Düsseldorf Der „Tag der Vielfalt“ gehört zu den Maßnahmen des „10-Punkte-Aktionsplans zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung” der Stadt Düsseldorf. Das Festival der kosmopolitischen Kultur Düsseldorfs widmet sich dieses Jahr dem schönsten aller Gefühle: der Liebe – und zwar am Sonntag im Zakk.

Der „Tag der Vielfalt“, das Festival der kosmopolitischen Kultur Düsseldorfs, widmet sich dieses Jahr dem schönsten aller Gefühle: der Liebe. In Zeiten, in denen der Hass mancherorts überbordet, setzen über 50 Düsseldorfer Künstler mit Wurzeln in Albanien, Togo, Frankreich, der Türkei, Griechenland, Ghana, Syrien, Österreich, Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt ein Zeichen der Liebe, wie das soziokulturelle Zentrum Zakk mitteilt. Am Sonntag steigt dort von 15 bis 19 Uhr der „Tag der Vielfalt“ – mit viel Live-Musik, Tanz, Theater und Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei.