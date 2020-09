Herbstfest in Düsseldorfer Altstadt : Ein Herbstfest am Rheinufer

So wurde 2019 noch das Oktoberfest in Düsseldorfer gefeiert. Die Kasematten planen ein Heimatfest. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zum Schlüssel und das Frankenheim Bistro haben keine Wiese, dafür aber jede Menge Bier und deftige Kost. Statt dem Oktoberfest wie in Zeiten vor Corona gibt es ab kommendem Wochenende das Herbstfest.

Normalerweise würde zu dieser Jahreszeit das Oktoberfest an den Kasematten stattfinden, Corona-bedingt fällt das aber in der Form flach. Stattdessen ist ein Herbstfest mit typisch bayrischer Speisekarte geplant. „Alles ein bisschen kleiner und ohne Partyfaktor, damit die Hygienevorschriften eingehalten werden können“, sagen die Veranstalter. Das Fest findet an den kommenden drei Wochenenden statt, los geht es an diesem Samstag (19. September). Die Gäste können jeweils ein Tagespaket oder ein Abendpaket buchen, um an Obazda, Brezn und Haxn zu kommen. Infos: kasematten-duesseldorf.de.