Kostenpflichtiger Inhalt: Brauchtum in Düsseldorf : Corona verändert St. Martin

Sabine Ilbertz von den Martinsfreunden in der Altstadt will, dass es – unabhängig von der Frage des Umzugs – in diesem Jahr auf jeden Fall eine klassische Mantelteilung vor dem Rathaus gibt. Foto: Schaller,Bernd (bs)/Schaller, Bernd (bs)

Düsseldorf Um St. Martin in Düsseldorf wird noch gerungen. Einige Umzüge wurden bereits abgesagt, in der Altstadt und in Bilk herrscht das Prinzip Hoffnung. Die gemeinsame Botschaft lautet: Das Fest an sich muss es geben.