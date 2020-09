Neues Institut in Düsseldorf : Klosterwissen von Friseur Marc Booten

Düsseldorf Als Kind und Jugendlicher besuchte er oft seinen Onkel im Kloster. Dort faszinierten den Friseur und Kunstsammler die Geistlichen und ihre Haltung zum Leben. Die Bibliothek der Gelehrten war ein Ort, an dem Marc Booten tief eintauchen konnte in eine andere Welt. Nun hat er sein eigenes „Institut“.

Seit 1992 ist Marc Booten Wahl-Düsseldorfer. Die größte Inspirationsquelle des Friseurs (und Kunstliebhabers) sind Erinnerungen an frühere Zeiten. „Mit großer Dankbarkeit denke ich an meine Begegnungen mit Mönchen“, sagt er. Als Kind und Jugendlicher besuchte er oft seinen Onkel im Kloster Mariawald in Heimbach. „Die Achtsamkeit, mit der die Mönche ihren Kräutergarten pflegten, das hat mich vollkommen gefangen genommen und fasziniert mich bis heute.“ Seit gut 25 Jahren lässt er solche Kenntnisse auch in seinen Beruf einfließen. So sind seine Zutaten für die Schönheit etwa Salbei, Thymian, Melisse. Diesem Grundsatz folgend hat Marc Booten nun sein „Institut“ in einem Hinterhof in der Yorkstraße eröffnet – „an einem Ort, an dem viele Jahre Künstler ausstellten sowie Mode präsentiert wurde“.