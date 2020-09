Premiere einer Düsseldorfer Brauerei : Schumacher schmeißt Latzenbier-Bottle-Party

Setzen die Tradition fort: Schumacher-Chefin Nina Thea Ungermann mit Braumeister Sascha Brünow Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Das Latzenbier steht für einen feierlichen Anlass. Früher legten die Braumeister besonders gelungenes Bier „op de Latt“ – also auf die Latte, genauer: ins Regal. Das etwas kräftigere Latzenbier wurde nur zu einem besonderen Anlass an Freunde ausgeschenkt. Nina Thea Ungermann ließ die Tradition nun erstmals nach dem Shutdown in ihrer Brauerei Schumacher wieder aufleben.

Das erste Mal nach dem Shutdown fand im Schumacher an der Oststraße wieder der traditionelle Latzenbier-Donnerstag statt. Der wird in der Traditions-Brauerei seit vielen Jahren jeweils an den dritten Donnerstagen im März, September und November ausgeschenkt. Im März musste die Latzenbier-Veranstaltung Corona-bedingt ausfallen, dieses Mal machte die Geschäftsführerin Nina Thea Ungermann einiges möglich.

Mit Hygienekonzept und Tischplatzsystem konnte sie das Latzenbier-Treffen jetzt wieder aufleben lassen – allerdings mit wesentlich weniger Gästen als sonst. „Aber das nehme ich in Kauf, Hauptsache, wir machen weiter und bleiben positiv“, sagt sie. „Gut über 2000 Gäste konnten wir vor Corona an einem guten Tag hier begrüßen“, sagt Nina Thea Ungermann. Für den Donnerstag hatte sie zwar schon alle Bändchen, die Gäste im Vorfeld reservieren konnten, verkauft, aber nur 270 Gäste draußen im Hof und 170 Gäste in der Brauerei durften Platz nehmen, um das Latzenbier zu trinken.

„Unser Anliegen ist es, Gastfreundschaft und Freude zu schenken, eine kleine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen. Corona hat uns vor neue Herausforderungen gestellt, die wir lösen wollen. Wir glauben, dass wir es schaffen, den Charme unserer Düsseldorfer Traditionen zu erhalten“, sagt Ungermann. Das Latzenbier steht für einen feierlichen Anlass. Früher legten die Braumeister besonders gelungenes Bier „op de Latt“ – also auf die Latte, genauer: ins Regal. Das etwas kräftigere Latzenbier wurde nur zu einem besonderen Anlass an Freunde ausgeschenkt.

(bpa)