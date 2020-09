Wegen Corona : Neuss-Altstadt sagt Martinszug ab

Einen Umzug durch die Neusser Innenstadt wird es in diesem Jahr nicht geben. Das Martinskomitee sagt den Schulen aber Unterstützung zu. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Der Laternenumzug zu Ehren von St. Martin durch die Innenstadt fällt aus. Nach einer Lagebesprechung im Rathaus gelten Feiern im Klassenverband als Alternative. Klassische Umzüge werden jedoch nicht stattfinden.

Der Laternenumzug zu Ehren von St. Martin durch die Innenstadt fällt aus, einen Weckmann aber soll jedes Kind der sonst teilnehmenden Schulen bekommen: Auf diese Formel lässt sich die Entscheidung des St.-Martins-Komitees Neuss-Altstadt bringen, das nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung den für den 10. November geplanten Umzug abgesagt hat. Die sechs Schulen, aus denen im Vorjahr mehr als 1200 Kinder an diesem größten Martinszug im Stadtgebiet teilnahmen, wurden über die Entscheidung unterrichtet. Bart, Bischofsstab und Mitra des Heiligen könnten möglicherweise trotzdem zum Einsatz kommen. Das Komitee sei mit den Schulen darüber im Gespräch, wie das Fest dort in anderem Rahmen gefeiert werden kann, berichtet Komitee-Präsident Philip Benning. Auch weitere Unterstützung, wie etwa ein Besuch der Schule durch St. Martin, wolle man ermöglichen.

Die Entscheidung ist ein Dämpfer für den Stadtelternrat. Dessen Sprecher Dirk Jansen hatte in einem NGZ-Interview noch am Montag die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass es zu keinen Absagen kommt. „Es muss doch möglich sein, dass ein Martinsfest mit St. Martin in den Orten stattfindet“, sagte Jansen. Genau das wird wohl nicht geschehen.