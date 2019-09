Neues Kochbuch in Düsseldorf : Das Carlsplatz-Kochbuch von Frank Petzchen

Frank Petzchen hat mithilfe einiger Weggefährten ein eigenes Kochbuch herausgegeben, das am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt wird. . Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Eine kulinarisch-literarische Reise durch die heimat verspricht der Droste-Verlag mit dem neuen Kochbuch von Frank Petzchen. Der Geschmack Düsseldorfs soll sich transportieren. Am Mittwoch wird das Buch offiziell vorgestellt.

Ob von Kunden, die seinen Buchladen besuchten, oder von Teilnehmern seiner Kochkurse, immer wieder ist Frank Petzchen gefragt worden: „Wann schreiben Sie denn ein Kochbuch?“ Immerhin ist Petzchen Fachmann, was kulinarische Dinge betrifft. Vor 15 Jahren hat er eine Marktlücke entdeckt und unweit des Carlsplatzes, im Haus an der Benrather Straße 6, einen Buchladen eröffnet – einen Kochbuchladen mit Büchern aus aller Welt in unterschiedlichen Sprachen. Zur selben Zeit eröffnete er im Keller des denkmalgeschützten Gebäudes eine Kochschule. Zwei Jahre später kam dann die an der Steinstraße hinzu.

Und jetzt hat Petzchen tatsächlich ein Kochbuch geschrieben. Mehr als 250 Seiten dick, mit zahlreichen Rezepten und vielen Fotos. „Mein Carlsplatz“ ist das Buch betitelt. Zwei Jahre hat Petzchen daran gearbeitet. Und bescheiden meint er, er habe das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern zahlreiche Helfer und Helfershelfer gehabt.

Er empfindet sich mehr als Herausgeber, denn viele seiner Köche, die bei ihm Kurse geben, haben sich an dem Buch mit Rezepten beteiligt. Nicht zu vergessen die Händler vom Carlsplatz. Denn irgendwie seien er und die Händler schon vor Jahren eine Symbiose eingegangen. Dort gehen die Petzchen-Köche oft einkaufen, und es gibt sogar einen Kochkursus „Carlsplatz – Eine kulinarische Entdeckungsreise“, meist mit Hartmut Kolmer, unter dessen Leitung die Teilnehmer am Samstagmorgen über den Carlsplatz gehen und dort frisches Gemüse und andere Zutaten einkaufen, bevor es in die Kochschule im Keller geht, um ein Menü zuzubereiten.

Für Petzchen ist der Carlsplatz das kulinarische Herz von Düsseldorf, auch wenn in den vergangenen Jahren einige Restaurants dazugekommen seien. „Einkaufen. Kochen. Genießen“ heißt das Buch im Untertitel, und es bietet dem Leser eine kulinarische Reise durch die ganze Welt. Denn zahlreiche Dozenten, ob Vincent Djeumo aus Kamerun oder Atsumi Aumüller aus Japan haben sich beteiligt und präsentieren Rezepte wie frittierte Kochbanane mit Avocado-Püree oder Gemüse-Tempura auf Mangocreme.

So ist ein breites Angebot zustande gekommen, wie es auch in den Kochkursen zu finden ist. Von Fisch und Fleisch, über Brot und Kartoffeln. Dazu gibt es übrigens einen Kochkursus nur zu Pommes Frites, erklärt Petzchen. Düsseldorfer Rezepte wie der Senfrostbraten mit Spitzkohl dürfen nicht fehlen.

Zahlreiche Markthändler kommen zu Wort, wie der Gemüse- und Kartoffelhändler Bernd Beilstein, und Fotografin Susanne Kurz hat alles im Bild fest gehalten. „Das war schon eine logistische Meisterleistung “, sagt Petzchen, um all die Termine abzusprechen. Er selbst hat sich um die Geschichte des Carlsplatzes intensiv gekümmert und war häufig im Stadtarchiv.

Die Fernsehköche Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer, die schon öfter bei Petzchen gekocht haben, haben das Vorwort geschrieben und erklären, dass sie gerne auf dem Carlsplatz einkaufen. Mehr noch, dass sie für Fotoproduktionen in Köln so manche Spezialität in Düsseldorf auf dem Markt oder in einem der Kaufhäuser beschaffen mussten, „die besser mit anspruchsvollen Zutaten versorgt waren“. Dies und mehr ist nachzulesen in „Mein Carlsplatz“.

Das Buch erscheint am Donnerstag, ist aber bereits ab Montag im RP-Shop zum Preis von 20 Euro zu bestellen: www.rp-shop.de/carlsplatz. Mittwochabend gibt es in der Kochschule an der Steinstraße eine exklusive Buchvorstellung, zu der zwei RP-Leser mit Partner eingeladen sind. Unsere Redaktion bietet hierzu ein exklusives Gewinnspiel an.

Anrufen und gewinnen: Wer bis Sonntag, 22. Spetember, 24 Uhr, unter 01379 88 30 27 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp3“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS). Teilnahme ab 18; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, und die Gewinner werden Montag benachrichtigt. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.