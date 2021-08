Autorenlesung in Wermelskirchen : Tom Saller stellt sein neues Buch vor

Wermelskirchen Der Wipperfürther Autor Tom Saller kommt nach Wermelskirchen: Am 5. August stellt er im Haus Eifgen, bei gutem Wetter im Biergarten, sein neues Buch vor.

Tom Saller, hauptberuflich Psychotherapeut, lässt in seinen Büchern das 20. Jahrhundert lebendig werden. Sein dritter Roman „Julius oder die Schönheit des Spiels“ führt den Leser in die Welt des Tennis und zeigt ein Ausnahmetalent, das sich in der Zeit des Nationalsozialismus sportlich wie menschlich bewähren muss. Inspiration für seine Hauptfigur Julius von Berg fand Saller im „Tennisbaron“ Gottfried von Cramm, der in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern auch wegen seiner Fairness und Haltung zu Weltruhm gelangte.