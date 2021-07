Neusser geben Lesetipps : Vergnügliches und Lehrreiches zum Klimaschutz

Dorothea Gravemann hat selbst Kinderbücher im Sortiment, die Aspekte des Klimawandels und Klimaschutzes thematisieren. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Es müssen nicht immer Romanen oder Krimis sein. Man kann die Lesezeit auch nutzen, um sich ein Bild zum Thema Klimawandel zu machen. Und das muss keine dröge Lektüre sein, wie die Buchtipps von Neussern für Neusser zeigen.

Richtig spannend wird es zum Beispiel im Jugendroman „Wir sind die Flut“ von Annette Mierswa: Weil der Meeresspiegel steigt, droht ein Großteil von Hamburg unter Wasser zu verschwinden. Gegen den Widerstand ihrer Eltern zieht Ava in ein Protestcamp und übt zivilen Widerstand. „Die Geschichte nimmt den Leser mit und zeigt gleichzeitig deutlich, was jeder einzelne bewegen kann“, erklärt Ingrid Schelkes von der Stadtbibliothek Neuss ihren Buchtipp.

Ihre Kollegin Claudia Neufurth empfiehlt dagegen „Das Klimabuch – alles was man wissen muss, in 50 Grafiken“ von Esther Gonstalla. Mit der Unterstützung zahlreicher Wissenschaftler hat die Grafikerin komplexe Zusammenhänge und wissenschaftlichen Daten in leicht verständliche Infografiken umgewandelt. „Das ist für alle interessant, die begreifen und die handeln wollen“, sagt Neufurth.

Mit zahlreichen Grafiken und verständlichen Erklärungen punktet auch das Buch „Kleine Gase – Große Wirkung. Der Klimawandel“ von David Nelles und Christian Serrer. „Es gibt einen super Einblick in die Problematik und ist gerade für „Klimaanfänger“ ein gutes Buch“, sagt Patrizia Voeltz von Fridays for Future Neuss. Auch Dorothea Gravemann vom Bücherhaus am Münster empfiehlt das Buch: „Die beiden Studenten bringen die Fakten auf den Punkt“, sagt sie. Und es mache Spaß durch die Grafiken zu blättern.

Wer etwas mehr in die Tiefe gehen möchte, sollte zu „#klimaretten“ von Rainer Grießhammer greifen. „Er behandelt nicht nur die klimatischen Veränderungen, sondern auch, was jeder ändern kann. Und es beleuchtet auch politische Fragen und Entscheidungen“, so Voeltz.

In eine ähnliche Richtung gehen die beiden Buchtipps von Marc Vanderfuhr, stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses: „Wenn der Ozean stirbt, sterben auch wir“ von Paul Watson und „Das Eis schmilzt“ von Arved Fuchs. „Was ich an den Büchern gut finde ist, dass sie nicht nur Horrorszenarien aufmachen, sondern auch Lösungsansätze präsentieren“, sagt Vanderfuhr.

Frank Schätzing und sein Werk „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ steht auf der Empfehlungsliste vom Bücherhaus am Münster. „Er beschreibt eindringlich die Klimakrise, schreibt aber auch humorvoll und ermutigend über die Chancen zur Behebung. Ein guter Einstieg“, wertet Gravemann.

Sie hat auch mehrere Kinderbücher auf ihre Liste gepackt. Für Kinder ab vier Jahren steht dort das Bilderbuch „Groß genug, die Welt zu retten“ von Adelina Lirius, das auch von der Stiftung Lesen gelobt wird. Es stellt Kinder aus verschiedenen Ländern vor, die sich dem Klimawandel und der Naturzerstörung entgegenstellen.