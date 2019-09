Konzert in Düsseldorf : Adel Tawil ist Stargast beim Musikfest der Bundeswehr

Konzert in Düsseldorf

Adel Tawil ist am Samstag im ISS-Dome. Foto: Britta Pedersen

Düsseldorf Am Samstag findet das dritte Musikfest der Bundeswehr statt: Im Düsseldorfer ISS-Dome erwartet die Besucher eine Show mit über 800 Mitwirkenden aus verschiedenen Nationen. Unter der Schirmherrschaft der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer führt Moderator Johannes B. Kerner durch das Programm. Als Stargast wird Adel Tawil kommen.

Mehr als 800 Militärmusiker aus sieben Nationen, darunter auch aus Korea, sollen für Gänse­hautmomente beim Musikfest der Bundeswehr am Samstag im ISS-Dome sorgen. Stargast wird Adel Tawil sein, Johannes B. Kerner wird moderieren. „Musik ist eine Sprache, die jeder versteht, die über die Nationen und Kulturen hinweg verbindet", meint Generalleutnant Peter Bohrer. „Es ist jetzt das dritte Musikfest. Ich hoffe, dass das Brauchtum weiter geführt wird." Obwohl die Militärmusikshow am kommenden Samstag ausverkauft ist, gibt es für einige Leser der Rheinischen Post noch die Chance, dabei zu sein.