Jubiläum in Düsseldorf : Ministerpräsident Armin Laschet gratuliert René Heinersdorff

Düsseldorf Ein Viertel Jahrhundert Theater an der Kö – das wollte gefeiert werden. Theaterchef René Heinersdorff begrüßte sogar Ministerpräsident Armin Laschet.

Mit einem Festakt und anschließender Vorstellung der Komödie „Komplexe Väter“ feierte das Theater an der Kö am Freitag sein 25-jähriges Bestehen. Ministerpräsident Armin Laschet hielt eine Festrede, ebenso Professor Ulrich Khuon, Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Von der Theaterwissenschaftlichen Fakultät München kam Professor Jürgen Schläder. Theaterchef René Heinersdorff war glücklich, zumal beste Freunde in dem Stück die Hauptrollen spielen: Jochen Busse und Hugo Egon Balder. Der ist übrigens am Dienstag beim Theatertalk im Theatermuseum zu erleben. Unter dem Motto „Die Stunde des Gauklers“ will Balder von seinen Karrieren als Kabarettist, Moderator und Produzent erzählen.