Charity-Aktion in Düsseldorf : Gerald Asamoah stiftet eine Defi-Säule

Düsseldorf Der Ex-Fußballnationalspieler war in der Landeshauptstadt, um den öffentlichen Defibrillator einzuweihen. Dabei erzählte er den sehr persönlichen Grund, warum ihm Herzsicherheit wichtig ist.

Die Aktion „Herzsicher“ soll es jedem Düsseldorfer in Zukunft leichter machen, Erste-Hilfe zu leisten, oder sogar Leben zu retten. An 20 Standorten im Stadtraum sind Defibrillator-Säulen geplant, am Gertrudisplatz in Eller und an der Rheinuferpromenade stehen sie bereits. Dank der Unterstützung des ehemaligen Nationalspielers Gerald Asamoah bekommt nun auch die Lorettostraße in Unterbilk eine solche Defi-Säule. Mit seiner Spende von 8040 Euro kann die Installation und Wartung über fünf Jahre sichergestellt werden.