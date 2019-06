Handball : Heim-Debakel zum Abschied

Im letzten Spiel der Saison sind die Zweitliga-Handballer der Vikings chancenlos gegen starke Auer.

Kein gelungener Abschied für den HC Rhein Vikings: Der Tabellenletzte der zweiten Handball-Bundesliga verlor sein Abschiedsspiel im Castello gegen den EHV Aue deutlich mit 20:33 (11:16). Nicht zuletzt die hochsommerlichen Temperaturen dürften dafür gesorgt haben, dass sich letztlich nur der harte Kern der Vikings-Familie in der Halle versammelte. Die Mannschaft hätte nach den letzten Wochen und insbesondere dem jüngsten Auswärtssieg in Hagen mehr als 280 Zuschauer verdient gehabt.

Beide Mannschaften starteten nervös in die Partie. Die Rheinländer leisteten sich im Spielaufbau einige ungenaue Pässe, hinten parierte Moldrup hingegen einen Sieben-Meter-Strafwurf und kurze Zeit später flog ein Wurf der Auer am leeren Vikings-Tor vorbei. Die Gäste aus dem Erzgebirge fingen sich jedoch schneller und konnten so auf 2:5 davonziehen (8.). Die Neuss-Düsseldorfer Spielgemeinschaft kämpfte sich jedoch auf 4:5 heran (10.). Den Angriff zum möglichen Ausgleich spielte sie nicht erfolgreich zu Ende, kassierte stattdessen das 4:6 per Siebenmeter (12.). Den Vikings fehlte im Torabschluss die entscheidende Präzision, sodass Aue den Vorsprung nach und nach ausbauen konnte und beim 6:11 erstmals mit fünf Treffern führte (20.).