Fußball : Das Derby um Alles oder Nichts

Die Oberkasseler könnten am Sonntag im Spiel gegen Turu absteigen. Bei den Oberbilkern ist die Trainerfrage geklärt.

SC-West-Trainer Ranisav Jovanovic machte den Stellenwert dieser Partie gleich nach der 2:3-Pleite gegen den VfB Hilden deutlich, als er das Derby mit dem Champions-League-Endspiel zwischen dem FC Liverpool und den Tottenham Hotspurs am Samstag in Madrid gleichsetzte. „Das Spiel gegen Turu wird unser eigenes Champions-League-Finale“, äußerte er diesbezüglich. Und obwohl West die sechs vergangenen Stadtduelle allesamt für sich entscheiden konnte, bereiten die Personalprobleme dem Trainer „mächtig Kopfschmerzen“. „Am Mittwoch hatten wir gerade einmal elf gesunde Spieler zur Verfügung“, erklärt Jovanovic. Neben den Langzeitverletzten und gesperrten Akteuren wie Jack Hobson-McVeigh bleibt zudem offen, ob mit Christoph Zilgens der Leitwolf am Sonntag eingreifen kann, denn der Kapitän steckt im Prüfungsstress. Positiv stimmt den Coach hingegen die Tatsache, dass während der Trainingsvorbereitung „eine gesunde Anspannung“ vorherrschte. Den Ausgang des Saisonverlaufs entscheide man immerhin selbst.