Fußball-Landesliga : Rath will 50-Punkte-Marke knacken

Rath will 50-Punkte-Marke knacken

Die Spieler des Rather SV freuen sich über eine gelungene Saison. Foto: FuPa/Michael Locke. Foto: RP/Michael Locke

Das Team von Trainer Andreas Kusel trifft im letzten Saisonspiel auf den FC Remscheid.

Die Landesliga-Fußballer des Rather SV können die Saison entspannt ausklingen lassen. Mit dem FC Remscheid empfangen die Schwarz-Weißen am Sonntag (15 Uhr, Rather Waldstadion) eine Mannschaft, die den Klassenerhalt noch nicht endgültig sicher hat, auch wenn ein Absturz der Röntgenstädter vom aktuellen zehnten auf den 15. Platz sehr unwahrscheinlich anmutet.