Fußball : Das Schicksal des MSV entscheidet sich in Solingen

Das Schicksal des MSV entscheidet sich in Solingen

(dm) Die Landesliga-Uhr tickt noch. Eventuell könnte sich das aber bald ändern. Am Sonntag (15 Uhr) steigt für die Fußballer des MSV beim VfB Solingen das große Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Aktuell steht das Team von Trainer Harald Becker noch auf dem ersten Abstiegsplatz, doch den Ligaverbleib hat der Fusionsklub weiter in den eigenen Händen. Die Voraussetzung hierfür ist ein Sieg in Solingen, denn damit würde die Becker-Truppe auf jeden Fall am aktuellen Tabellenneunten aus der Klingenstadt vorbeiziehen.