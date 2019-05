Erste Football-Liga : Böse Erinnerungen werden wach

Panther-Quarterback Christian Strong setzt im Hinspiel gegen die Hildesheim Invaders zum Pass an. Foto: Horstmüller. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH

Die Panther haben bisher alle vier Partien verloren. Nun wächst beim Football-Erstligisten die Angst, wieder auf dem letzten Tabellenplatz zu landen.

Im Umfeld der Panther wächst die Befürchtung, dass sich in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg in die erste Football-Liga ein ähnliches Desaster wiederholen könnte wie in den Jahren 2014, 2015 und 2016. Damals wurden die Düsseldorfer jeweils Letzter, blieben 2016 sogar komplett sieglos und stiegen nach zwei jeweils zu Null verlorenen Relegationsspielen gegen die Cologne Crocodiles ab. Auch jetzt ist der Traditionsverein nach vier Begegnungen wieder ohne jeden Punkt das Schlusslicht der Tabelle.