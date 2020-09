Fußball : MSV-Zugang Türkmen ist Aufstiegsspezialist

Tarkan Türkmen weiß, wie man aufsteigt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Düsseldorf Zuletzt gelangen Tarkan Türkmen drei Aufstiege in Serie mit drei verschiedenen Vereinen: Mit dem FC Wetter schaffte er 2018 den Sprung aus der Bezirksliga, danach mit dem Cronenberger SC aus der Landesliga und zuletzt mit dem FSV Vohwinkel aus der Bezirksliga. Nun spielt er beim MSV in der Landesliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Mertens

Er soll die bislang ohnehin schon treffsichere Offensive des MSV Düsseldorf weiter verstärken: Tarkan Türkmen ist der jüngste Coup des Fußball-Landesligisten, den der neue sportliche Leiter Mohamed Dair eingefädelt hatte. Beide, Spieler und Funktionär, kennen sich bereits seit Jahren, arbeiteten beim FC Wetter und beim Cronenberger SC zusammen. Nun lotste Dair den 29-Jährigen nach Eller. Und dort möchte Türkmen an seiner persönlichen Aufstiegsserie anknüpfen.

Zuletzt gelangen Türkmen drei Aufstiege in Serie mit drei verschiedenen Vereinen: Mit dem FC Wetter schaffte er 2018 den Sprung aus der Bezirksliga, danach mit dem Cronenberger SC aus der Landesliga und zuletzt mit dem FSV Vohwinkel aus der Bezirksliga. Mit neun Toren in 18 Spielen schoss Türkmen die Wuppertaler in die Landesliga, wo sie in dieser Saison auch auf den MSV Düsseldorf treffen werden. Türkmen entschied sich jedoch für den Trikotwechsel, obwohl er selbst in Wuppertal lebt und dort auch hauptberuflich bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft tätig ist.

„Ich kann der jungen Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen“, schildert der Stürmer seine Motivation zum Wechsel, „und möchte die Jungs vorne mit führen.“ Er selbst wolle sich dabei nicht unbedingt nur an erzielten Toren messen lassen: „Ich bin ein Mannschaftsspieler, lege den Ball auch gerne ab, wenn das zum Erfolg führt.“ Angesprochen auf seine Vorzüge auf dem Rasen führt er aus: „Ich spiele schnell und bin technisch stark.“ Als Schwäche sehe er den körperlichen Aspekt: „Ich bin nicht so robust.“

Nach seiner Verpflichtung Ende August weilte Türkmen noch im Urlaub, feierte daher am vergangenen Wochenende beim 4:0-Erfolg gegen Giesenkirchen sein Pflichtspieldebüt im MSV-Trikot nach seiner Einwechslung in der 68. Minute, konnte sich jedoch nicht in die Torschützenliste eintragen.