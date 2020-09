Feldhockey : Zweitligist DHC baut seine Führung aus

Düsseldorf Mit 3:0 (1:0) bezwingt der Düsseldorfer HC Schlusslicht Marienburger SC und hat an der Tabellenspitze nun schon fünf Punkte Vorsprung, da die Verfolger überraschend Federn ließen. Der Gladbacher HTC (0:2 gegen DSD) und auch Blau-Weiß Köln (5:5 gegen DHC Hannover) kamen zu keinem doppelten Punktgewinn.

DHC-Coach Folkers rügte das Abwehrverhalten seiner Mannschaft: „Wir haben uns das Leben in der Verteidigung selber schwer gemacht. Offensiv wie defensiv haben wir heute zu viel Prozentpunkte unseres Leistungsvermögens nicht auf den Platz gebracht.“ Torwart Anton Zickler, der den verletzten Stammkeeper Lennard Leist vertrat, bekam einige Möglichkeiten sich auszuzeichnen und rettete in höchster Not.

Die Düsseldorfer freuten sich über die Schützenhilfe vom Lokalrivalen DSD, der in Mönchengladbach gewann und seinen vierten Platz festigte. Die Mannschaft von Trainer Tobias Bergmann gewann, wie der DHC vor Wochenfrist, beim GHTC mit 2:0 (1:0). Den Gastgebern hat der neue Kunstrasen noch kein Glück gebracht. Drei Minuten vor dem Seitenwechsel brachte Lukas Mertgens den DSD mit 1:0 in Führung – in einer Phase, als die Gastgeber etwas mehr vom Spiel hatten. In der Halbzeitpause verordnete Bergmann seiner Mannschaft frühzeitiges Pressing des Gegners. Die Maßnahme war erfolgreich, denn die Herren von der Altenbergstraße bestimmten mehr und mehr das Geschehen auf dem Platz. Die Gladbacher kamen nur noch sporadisch in die Nähe des Schusskreises des DSD. Der k.o. des GHTC erfolgte dann in der 47. Minute, als Daniele Cioli einen Sieben-Meter-Strafschuss sicher zum 2:0 verwandelte. Bergmann war glücklich mit dem Sieg: „Besonders erfreulich war die gute Leistung der jungen Spieler, die sich sehr gut in das Mannschaftsgefüge integriert haben und gute Leistungen zeigten.“