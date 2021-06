Start der Saison 2021/2022 : Neue Fußballsaison beginnt im August – auch im Kreis 5

Rhein-Kreis Der Verbandsfußballausschuss des FVN hat verkündet: Der Wettkampf-Spielbetrieb der Amateure am Niederrhein startet am 21./22. August.

Mit der Annullierung der Saison 2020/2021 hatte sich der Fußballverband Niederrhein (FVN) noch mächtig Zeit gelassen, umso schneller ist er im Hinblick auf die kommende Spielzeit zu einer Entscheidung gekommen. Nach Videokonfenenzen des von Wolfgang Jades angeführten Verbandsfußballausschusses und der für den Spielbetrieb Verantwortlichen in den 13 Fußballkreisen steht nun fest: Ab dem Wochenende 21./22. August wird am Niederrhein wieder um Punkte gespielt. Der neue Rahmenterminkalender soll zwar erst Anfang der Woche veröffentlicht werden, doch Geschäftsführer Herbert Schumacher bestätigte am Sonntag, dass sich auch der Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss diesem zunächst nur für Ober-, Landes- und Bezirksliga gültigen Starttermin anschließen werde. Die Spielpläne sowie die Auf- und Abstiegsregelungen sollen bis Anfang Juli raus sein. Der Kreispokal 2020/21 wird ab dem 1. August fortgesetzt, frühere Ansetzungen sind aber möglich. Im Frauenfußball muss der Verband noch die Mannschaftsmeldungen abwarten.