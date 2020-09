Handball : TVA verliert kurz vor Schluss

Jan Schiffmann traf für den TVA zu einer Drei-Tore-Führung. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Die Oberliga-Handballer des TV Angermund gingen bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade leer aus. Dabei führten sie in der 44. Minute mit drei Toren Vorsprung. Doch Hiesfeld steckte nicht auf, sondern glich zum 20:20 aus und erzielte fünf Sekunden vor dem Ende durch Bastian Schwengers den Siegtreffer.

(hinz) Eine denkbar knappe 23:24-Niederlage gab es für die Oberliga-Handballer des TV Angermund bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade. Von Beginn an hatten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch mit wechselnden Führungen geliefert. Als die Gäste in der 44. Minute die erste Drei-Tore-Führung (18:15) durch Jan Schiffmann erzielten, schien der Bann gebrochen. Hiesfeld steckte jedoch nicht auf, sondern glich zum 20:20 aus und erzielte fünf Sekunden vor dem Ende durch Bastian Schwengers den Siegtreffer. TVA-Trainer Ralf Knigge meinte verärgert: „Nach der Drei-Tore-Führung hatten wir das Spiel in der Hand, entscheiden es aber nicht für uns. Dies darf einer erfahrenen Mannschaft wie unserer nicht passieren.“

Die HSG Mülheim, Zweite der Vorsaison, demonstrierte beim 36:20-Kantersieg über den TV Angermund II deutlich, dass sie auch in der neuen Spielzeit wieder in der Spitzengruppe der Landesliga mitmischen will. Bereits nach zehn Minuten war mit 7:1 eine Vorentscheidung gefallen. Die Angermunder standen in der Deckung zwar ordentlich, handelten sich durch Ballverluste im Angriff jedoch immer wieder schnelle Gegenstöße ein. In der Schlussphase war bei den Angermundern die Kraft weg, sie konnten das hohe Mülheimer Tempo nicht mehr mitgehen. Schuldlos an der deutlichen Niederlage war Torhüter Matthias von Hoegen, der mit starken Reflexen noch Schlimmeres verhindert hatte.