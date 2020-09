Fußball : Fehlstart von Turu 80 ist perfekt

Düsseldorf Die Oberliga-Fußballer von Turu 80 sind auch nach dem zweiten Spieltag noch ohne Punkt. Sie unterliegen in Kleve mit 0:1. Ligarivale SC West feiert dagegen einen Heimsieg gegen Sterkrade-Nord.

1. FC Kleve - Turu 80 1:0 (0:0). (ove) Fußball-Oberligist Turu 80 unterliegt dem 1. FC Kleve auswärts mit 0:1 (0:0). Damit ist der Liga-Dino weiterhin punktlos in der noch jungen Spielzeit. Turu-Trainer Francisco Carrasco wechselte nur auf einer Position im Vergleich zur 0:3-Auftaktniederlage gegen die Sportfreunde Baumberg. Der 22-jährige Tim Klefisch lief auf der Position von Tsukasa Yakumaru im zentralen Mittelfeld auf. Die Düsseldorfer starteten engagiert in die Begegnung. Die Angreifer Ismail Cakici (3.) und Oto Sakaki (5.) vergaben in aussichtsreicher Position nur knapp. Gegen Sahin Ayas klärte Kleves Abwehrchef Nedzad Dragovic nach neun Minuten auf der Linie. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs wurde der 1. FC Kleve allerdings spielbestimmender. So war die Klever Führung nach 54 Minuten verdient. Tolga Erginer hatte zuvor Ryo Terada im Strafraum unsanft zu Fall gebracht. Der Unparteiische zeigte auf den Elfmeterpunkt, Kleves Nedzad Dragovic verwandelte sicher zum 1:0. Im Gegenzug traf Ismail Cakici (67.) bloß die Latte. Der 1. FC Kleve aber agierte offensiv weiterhin gefährlicher als Turu. Hochkarätige Chancen spielten beide Mannschaften jedoch nicht mehr heraus. In den Schlussminuten mussten die Düsseldorfer gar noch in Unterzahl spielen. Der eingewechselte Ariyoh Yussuf Ayinla (83.) sah wegen Meckerns die zweite Gelbe Karte. Seinem Beispiel folgten wenig später Cakici (86.), der wegen einer Schwalbe ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde und Kleves Luca Plum (90.) nach wiederholtem Foulspiel.

„Ich bin nicht unzufrieden mit unserer Leistung. Wir hätten nach 15 Minuten schon 3:0 führen können. Ein völlig unberechtigter Elfmeter macht es uns dann schwierig. Der Schiri hatte von Anfang an keine klare Linie“, sagte Turu-Trainer Francisco Carrasco.



SC West - Sterkrade 4:1 (3:0). (deha) Oberligaaufsteiger SC West fuhr am zweiten Spieltag seinen ersten Sieg ein. Das Team von Trainer Marcel Bastians setzte sich vor heimischem Publikum mit einer insgesamt überzeugenden Leistung gegen Sterkrade-Nord durch. Dabei gaben die Linksrheinischen schon früh den Ton an und konnten bereits in der 21. Minute durch einen Treffer von Mittefeldakteur Maciej Zieba in Führung gehen. Dies verlieh den Hausherren zusätzliches Selbstvertrauen, was sich noch vor dem Ende der ersten Halbzeit auszahlen sollte. Denn kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte gelang es der Bastians-Elf, die Gäste mit einem Doppelschlag in die Kabine zu schicken. Zunächst erzielte West-Stürmer Marco Lüttgen in der 44. Minute seinen ersten Treffer der aktuellen Oberliga-Saison. Dann erhöhte Daud Gergery nach dem Ende der ersten 45 Minuten und noch vor dem Pausenpfiff des Referees auf 3:0.