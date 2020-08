Fußball : Tusas Frauen mit neuem Trainer

Die Fußballerinnen von Tusa 06 haben das obere Drittel der Niederrheinliga im Visier. Neu ist Stefan Wiedon. Der Diplom-Sportlehrer hat die sportliche Leitung des Frauen-Teams übernommen.

(mjo) Viele Jahre hatten Tusas Fußballerinnen vergeblich versucht, in die Niederrheinliga aufzusteigen. Einige Male waren sie nur hauchdünn und unglücklich gescheitert. Vor der vergangenen Spielzeit hatten es die Fleherinnen dann endlich gepackt, allerdings hätte es ohne etwas Glück auch dieses Mal nicht gereicht, denn erst eine Entscheidung am Grünen Tisch brachte den Vizemeister in die Niederrheinliga. Dort schlug sich das Team von Trainer Younes Tba für einen Aufsteiger durchaus gut, war aber bei der Unterbrechung der Saison wegen der Corona-Pandemie mit sieben Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz nicht ganz sorgenfrei. Letztlich sicherte der Abbruch der Spielzeit den Klassenerhalt. Für das anstehende zweite Jahr in der dritthöchsten Spielklasse hat sich Tusa 06 einiges vorgenommen. „Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel etablieren“, sagt Pressesprecher Marcus Italiani. Sein Optimismus gründet sich unter anderem auf die erfolgversprechende Arbeit des Leistungszentrum für Mädchenfußball, in dem mittlerweile rund 160 Mädchen und Frauen in den Altersstufen ab sechs Jahren nach einem abgestimmten Leistungskonzept trainieren. Vom DFB ausgebildete und lizensierte Trainer führen die Talente an die Niederrheinauswahl und höhere Aufgaben heran.