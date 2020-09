Fußball : 1:3 – West geht die Puste aus

Für Oberliga-Aufsteiger SC West ist der Start in die neue Spielzeit nicht nach Plan verlaufen. Das Team von Trainer Marcel Bastians musste sich beim TVD Velbert am Ende deutlich geschlagen geben. Auch Turu 80 verliert.

TVD Velbert - SC West 3:1. (deha) Für Oberliga-Aufsteiger SC West ist der Start in die neue Spielzeit nicht nach Plan verlaufen. Das Team von Trainer Marcel Bastians musste sich beim TVD Velbert am Ende deutlich geschlagen geben. Dabei begannen die Oberkasseler durchaus mit guten Ansätzen und konnten in der 38. Minute sogar verdient durch einen sehenswerten Treffer von Janos Kömmerling, der nach einem Ableger von Andrej Hildenberg per Volleyschuss traf, in Führung gehen. Die favorisierten Gastgeber blieben aber aufgrund fehlenden Schussglücks und eines verschossenen Handelfmeters (35.) torlos. Dies sollte sich jedoch schon unmittelbar nach dem Wiederanpfiff ändern. Denn bereits in der 46. Minute führte ein blitzschnell ausgeführter Einwurf, der aus Sicht einiger West-Akteure zu Unrecht dem TVD zugesprochen wurde, zum Ausgleich für die Hausherren durch Fabio di Gaetano, der den Ball im Nachschuss gegen West-Keeper Bernhard Kemper im Tor unterbringen konnte. Die Oberkasseler zeigten sich in der Folge sichtlich beeindruckt, während Velbert sich immer größere Spielanteile erkämpfte. Das 2:1 für die Velberter, das Florian Schikowski in der 59. Minute erzielte, war logische Folge. Die Bastians-Elf ließ sich aber nicht verunsichern und verlangte den Hausherren bis zum Schlusspfiff alles ab. Dabei demonstrierte die Mannschaft eine beeindruckende Moral und stellte auch ihre gute körperliche Fitness unter Beweis. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre kurz vor dem Abpiff noch der Ausgleichstreffer möglich gewesen. Das letzte Wort aber behielt der TVD: Ein Konter in der 90. Minute über Umut Yildiz führte zum entscheidenden Treffer zum 3:1.