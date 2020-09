Tischtennis : Starker Auftakt für Borussia

Düsseldorf Tischtennis-Bundesligist Borussia Düsseldorf setzte sich am ersten Bundesligaspieltag trotz großer personeller Probleme sicher mit 3:1 gegen den TTC Grenzau durch. Sogar Trainer Danny Heister musste mitspielen, weil Karlsson und Boll ausfielen.

Und plötzlich schalten „auf geht’s Danny, auf gehts“-Anfeuerungen durch den corona-pandemiebedingt mit nur etwas mehr als 100 Zuschauern besetzten Center-Court. Danny Heister, eigentlich Cheftrainer des deutschen Tischtennis Rekordmeisters Borussia stand mal wieder als Bundesligaspieler an der Platte, hatte im ersten Satz einen aussichtslos scheinenden Rückstand gegen Ioannis Sgouropoulos (TTC Zugbrücke Grenzau) deutlich verkürzt. Nach dem 4:10 Rückstand setzte der bereits 48-jährige Holländer den erst 19 Jahre alten Griechen mit all seiner Routine immer mehr unter Druck und drehte den Satz noch zum 12:10.

Heister, der noch immer durch seine mentale Stärke überzeugt, konnte das Level aber nicht halten, auch, weil er ab Mitte des dritten Satzes mit Problemen am rechten Oberschenkel zu kämpfen hatte. Schließlich lautete die Diagnose sogar Muskelfaserriss. „Ich war eigentlich gut drin und habe nicht auf das Ergebnis geschaut. Dann plötzlich schießt es mir ins Bein“, bedauert Heister. Hätte er gewonnen, hätte ihn die Mannschaft nach Hause ins niederländische Arnheim fahren müssen. Heister, sowieso nur als Rettungsanker aufgeboten, verlor sein Match. „Wir hatten keinen Sieg von Danny einkalkuliert“, gestand Borussia-Präsident Marcel Piwolinski. Das Borussia-Team aber setzte sich zum Auftakt der Tischtennis Bundesliga (TTBL) Saison 2020/21 mit 3:1 gegen den alten Dauerrivalen aus dem Westerwald mit 3:1 durch. „Der Sieg ist wichtig, weil wir ja schon vor der Partie mit 0:1 hinten gelegen haben“, so der Coach.

Die „zweieinhalb“ Spieler Mannschaft des Gastgebers überzeugten gegen die mit Cristian Pletea (WR 85), Robin Devos (WR 119) und Sgouropoulos (WR 147) angetretenen Grenzauer. Källberg sprühte in der ersten Partie der Saison gegen Devos förmlich vor Spielfreude. Lediglich im zweiten Satz gestattete sich der junge Schwede in Borussia-Diensten eine flüchtige Konzentrationsauszeit. Walther musste gegen Pletea ran. Mit Blick auf die Weltranglistenpositionen eigentlich ein Duell auf Augenhöhe. Doch der überzeugenden Waltherschen Darbietung in Sachen Technik, Taktik Spielwitz und Kampfgeist war Pletea nicht gewachsen. „Ric hat clever gespielt und viele Punkte sehr überlegt aufgebaut“, lobt Heister. Dass Källberg zum Abschluss Sgouropoulos bezwingt, war nur Formsache.