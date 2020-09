Feldhockey : DHC-Damen bezwingen den Meister

Die Damen des Düsseldorfer HC setzten sich im Verfolgerduell der Feldhockey-Bundesliga mit 2:1 gegen Alster Hamburg durch. Dabei hatten sie das Glück auf ihrer Seite.

(JP) Nach den beiden Niederlagen in den Endspielen um die Deutsche Meisterschaft in der Halle und auf dem Feld gegen Alster Hamburg, war den Damen des Düsseldorfer HC in Hamburg im Hinspiel mit einem 2:0-Erfolg die erste Revanche geglückt. Nun gab es auch im Rückspiel mit 2:1 (1:1) einen Sieg. Beide Mannschaften hatten sich nach der Corona-Pause als Verfolger von Tabellenführer Uhlenhorst Hamburg viel vorgenommen, der aber ebenfalls siegreich war und deshalb nach wie vor Ligaprimus ist.